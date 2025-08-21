Мишустин отметил успехи в изменении облика и жизни малых городов

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Успехи в изменении облика и жизни малых городов России особо заметны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани в четверг.
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что форум дает возможность продемонстрировать изменения, которые происходят в облике и жизни малых городов.
«Эти успехи особенно заметны. Чем меньше населенный пункт, тем значительнее усилия руководителей муниципалитетов для одновременного решения сразу нескольких задач — связанных с износом инфраструктуры, оттоком молодежи, утратой профильных функций, как в некоторых моногородах. И созданием современных, комфортных условий для жителей», — сказал Мишустин.
Он добавил, что в России немало примеров эффективной совместной работы администрации, предпринимателей, архитекторов, проектировщиков и неравнодушных жителей.