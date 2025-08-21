Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин отметил успехи в изменении облика и жизни малых городов

Мишустин: успехи в изменении облика и жизни малых городов особенно заметны.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Успехи в изменении облика и жизни малых городов России особо заметны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани в четверг.

В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что форум дает возможность продемонстрировать изменения, которые происходят в облике и жизни малых городов.

«Эти успехи особенно заметны. Чем меньше населенный пункт, тем значительнее усилия руководителей муниципалитетов для одновременного решения сразу нескольких задач — связанных с износом инфраструктуры, оттоком молодежи, утратой профильных функций, как в некоторых моногородах. И созданием современных, комфортных условий для жителей», — сказал Мишустин.

Он добавил, что в России немало примеров эффективной совместной работы администрации, предпринимателей, архитекторов, проектировщиков и неравнодушных жителей.