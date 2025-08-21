Мишустин отметил успехи в изменении облика и жизни малых городов

«Эти успехи особенно заметны. Чем меньше населенный пункт, тем значительнее усилия руководителей муниципалитетов для одновременного решения сразу нескольких задач — связанных с износом инфраструктуры, оттоком молодежи, утратой профильных функций, как в некоторых моногородах. И созданием современных, комфортных условий для жителей», — сказал Мишустин.