Подрядчика внесли в «черный список» после потопа в поликлинике в Нижнем

Компания проводила там капремонт.

Компания СУГ «Сенека-Строй» оказалась в реестре недобросовестных поставщиков из-за потопа в поликлинике в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском УФАС.

Фирма должна была провести капремонт в детской поликлинике № 18 в Ленинском районе. Контракт на 9 млн рублей заключили в октябре 2024. Рабочие приступили к демонтажу крыши, и после этого подрядчик разорвал соглашение в одностороннем порядке.

Из-за этого в здании произошел потоп. Вода вывела из строя электроприборы и проводку.

Теперь компания на два года оказалась в «черном списке».