В деле главы Корпорации развития Новосибирска Зырянова выслушали нового свидетеля

На заседании облсуда по делу Александра Зырянова допросили предпринимателя Рамиля Муслимова. Его показания стали противоречивыми, поэтому заседание перенесли.
В Новосибирском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает АиФ-Новосибирск.
В четверг, 21 августа, в качестве свидетеля был допрошен предприниматель Рамиль Муслимов, руководитель компании «Техстрой-НСК». Он рассказал, что председатель совета директоров АО «УК “Промышленно-логический парк” Александр Гоманов предложил его фирме профинансировать “некое мероприятие”. По словам бизнесмена, он воспринял это как обязательное условие для сохранения контрактов.
Муслимов пояснил, что понял: если он не выполнит требование, у него возникнут проблемы. По его словам, ему дали ясно понять, что в случае отказа найдут других подрядчиков. Он также отметил, что передача денег происходила через Гоманова.
Свидетель также отметил, что речь шла о финансировании кинофестиваля, одним из организаторов которого выступала Корпорация развития. При этом, по его словам, Гоманов ссылался на то, что Зырянову средства нужны «для предвыборной кампании».
Гособвинитель указал на ряд противоречий в показаниях Рамиля Муслимова, поэтому заседание было перенесено на 8 сентября. В этот день свидетеля допросят повторно и огласят результаты оперативно-розыскных мероприятий.