Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле главы Корпорации развития Новосибирска Зырянова выслушали нового свидетеля

На заседании облсуда по делу Александра Зырянова допросили предпринимателя Рамиля Муслимова.

На заседании облсуда по делу Александра Зырянова допросили предпринимателя Рамиля Муслимова. Его показания стали противоречивыми, поэтому заседание перенесли.

В Новосибирском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает АиФ-Новосибирск.

В четверг, 21 августа, в качестве свидетеля был допрошен предприниматель Рамиль Муслимов, руководитель компании «Техстрой-НСК». Он рассказал, что председатель совета директоров АО «УК “Промышленно-логический парк” Александр Гоманов предложил его фирме профинансировать “некое мероприятие”. По словам бизнесмена, он воспринял это как обязательное условие для сохранения контрактов.

Муслимов пояснил, что понял: если он не выполнит требование, у него возникнут проблемы. По его словам, ему дали ясно понять, что в случае отказа найдут других подрядчиков. Он также отметил, что передача денег происходила через Гоманова.

Свидетель также отметил, что речь шла о финансировании кинофестиваля, одним из организаторов которого выступала Корпорация развития. При этом, по его словам, Гоманов ссылался на то, что Зырянову средства нужны «для предвыборной кампании».

Гособвинитель указал на ряд противоречий в показаниях Рамиля Муслимова, поэтому заседание было перенесено на 8 сентября. В этот день свидетеля допросят повторно и огласят результаты оперативно-розыскных мероприятий.