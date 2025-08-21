В Томской области с начала года преобразили 11 общественных территорий

Благоустройство 11 общественных пространств в Томской области выполнили с начала 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В частности, три территории привели в порядок в Томском районе. Например, специалисты обустроили пешеходную аллею с велодорожкой «Южный луч». Также они преобразили сквер «Мирный». Еще работы выполнили в тематическом парке отдыха СССР. Там подрядчик уложил тротуары, засеял газон, установил скамейки, урны и пешеходный мостик.
Кроме того, в Томске завершили второй этап модернизации Медицинского и Купеческого скверов. А в городе Стрежевом облагородили пляжную зону. Там разместили спасательную вышку, раздевалки, зонты и лежаки.
Напомним, что всего в регионе в этом году благоустроят 49 общественных пространств. Жители Томской области выбрали эти территории на онлайн-голосовании.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.