Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томской области с начала года преобразили 11 общественных территорий

А всего в 2025-м в регионе благоустроят 49 пространств.

Благоустройство 11 общественных пространств в Томской области выполнили с начала 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

В частности, три территории привели в порядок в Томском районе. Например, специалисты обустроили пешеходную аллею с велодорожкой «Южный луч». Также они преобразили сквер «Мирный». Еще работы выполнили в тематическом парке отдыха СССР. Там подрядчик уложил тротуары, засеял газон, установил скамейки, урны и пешеходный мостик.

Кроме того, в Томске завершили второй этап модернизации Медицинского и Купеческого скверов. А в городе Стрежевом облагородили пляжную зону. Там разместили спасательную вышку, раздевалки, зонты и лежаки.

Напомним, что всего в регионе в этом году благоустроят 49 общественных пространств. Жители Томской области выбрали эти территории на онлайн-голосовании.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.