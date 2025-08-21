В Норильске у аэропорта поймали 12 нарушителей ПДД

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Сотрудники уголовного розыска и ГАИ совместно с коллегами из УФСБ по краю и при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд, направленный на предупреждение и предотвращение правонарушений в районе аэропорта.
Основной целью мероприятия стало выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения и действующих норм законодательства.
«В ходе мероприятия проверке подверглись 40 водителей, составлено 12 административных материалов. В том числе за нарушение правил остановки и управление незарегистрированным транспортом. Также задержаны двое граждан за неуплату административных штрафов в установленный срок», — рассказали стражи правопорядка.
Госавтоинспекторы также напомнили автомобилистам о важности соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности при пересечении пешеходных зон. Акция стала частью комплекса мер, направленных на повышение уровня дорожной дисциплины и обеспечение безопасности пассажиров и пешеходов в аэропорту Норильска.