В Норильске у аэропорта поймали 12 нарушителей ПДД

В Норильске полицейские провели рейд по пресечению нарушений на территории аэропорта.

Источник: Росгвардия

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска и ГАИ совместно с коллегами из УФСБ по краю и при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд, направленный на предупреждение и предотвращение правонарушений в районе аэропорта.

Основной целью мероприятия стало выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения и действующих норм законодательства.

«В ходе мероприятия проверке подверглись 40 водителей, составлено 12 административных материалов. В том числе за нарушение правил остановки и управление незарегистрированным транспортом. Также задержаны двое граждан за неуплату административных штрафов в установленный срок», — рассказали стражи правопорядка.

Госавтоинспекторы также напомнили автомобилистам о важности соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности при пересечении пешеходных зон. Акция стала частью комплекса мер, направленных на повышение уровня дорожной дисциплины и обеспечение безопасности пассажиров и пешеходов в аэропорту Норильска.