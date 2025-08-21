В карельском поселке Пушном построят фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в поселке Пушном в Республике Карелии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе главы администрации региона.
Специалисты уже возвели здание. Сейчас они занимаются внутренней отделкой помещений. Завершить все строительные работы должны до конца 2025 года. После этого ФАП оснастят современным оборудованием. А всего в 2025 году в регионе построят восемь врачебных амбулаторий и девять фельдшерско-акушерских пунктов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.