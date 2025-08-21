В карельском поселке Пушном построят фельдшерско-акушерский пункт

Специалисты уже возвели здание. Сейчас они занимаются внутренней отделкой помещений. Завершить все строительные работы должны до конца 2025 года. После этого ФАП оснастят современным оборудованием. А всего в 2025 году в регионе построят восемь врачебных амбулаторий и девять фельдшерско-акушерских пунктов.