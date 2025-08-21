С начала 2025 года из Челябинской области за пределы России выдворен 401 нелегал

В региональном полицейском Главке состоялась межведомственная рабочая встреча по вопросам принудительного выдворения иностранных граждан.
«Статистика показывает результативность принимаемых мер: с начала года за пределы страны уже выдворен 401 иностранный гражданин, нелегально находившийся на территории России», — говорится в комментарии.
Были затронуты проблемы взаимодействия между заинтересованными государственными органами и компаниями, занимающимися пассажирскими перевозками, организации электронного документооборота при исполнении постановлений о принудительном взыскании денежных средств с должников.