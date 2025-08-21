Ричмонд
Врио губернатора Ростовской области зарегистрировался в мессенджере MAX

Жители Дона смогут найти канал Юрия Слюсаря в мессенджере MAX.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь создал свой официальный канал в национальном мессенджере MAX. Об этом стало известно сегодня, 21 августа.

— Это еще одна площадка для прямого общения, где можно будет получать достоверную информацию о жизни Ростовской области, ключевых решениях и проектах развития региона, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил, что MAX — российский мессенджер, безопасный и удобный для пользователей. Добавим, Юрий Слюсарь также ведет телеграм-канал и страницу «ВКонтакте».

