В челнинском клубе «Батыр» выявили ряд нарушений санитарных и противопожарных правил

В Набережных Челнах после многочисленных жалоб прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела внеплановую проверку в клубе «Батыр». Поводом стали нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В общей сложности в заведении зафиксировали 16 нарушений, в частности: отсутствие надлежащих условий для сушки столовых приборов, кухонной утвари и инвентаря, нарушение правил мытья посуды — отсутствуют соответствующие инструкции, мойка оборудована неисправным смесителем, закрытым скотчем, несоблюдение порядка хранения продуктов и напитков — некоторые напитки хранятся прямо на полу, под барными стойками скопились мусор и пыль, стирка спецодежды не организована должным образом.

В отношении юридического лица — общества с ограниченной ответственностью «ДС» — возбудили дело об административном правонарушении, объявлено предостережение.