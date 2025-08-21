В челнинском клубе «Батыр» выявили ряд нарушений санитарных и противопожарных правил

В общей сложности в заведении зафиксировали 16 нарушений, в частности: отсутствие надлежащих условий для сушки столовых приборов, кухонной утвари и инвентаря, нарушение правил мытья посуды — отсутствуют соответствующие инструкции, мойка оборудована неисправным смесителем, закрытым скотчем, несоблюдение порядка хранения продуктов и напитков — некоторые напитки хранятся прямо на полу, под барными стойками скопились мусор и пыль, стирка спецодежды не организована должным образом.