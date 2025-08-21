Ричмонд
Выдру Марека из Калининградского зоопарка прооперировали

Красавцу удалили клык, который вызывал воспаление.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке заболел самец выдры Марек — специалисты заметили выделения из носа, пытались лечить антибиотиками, но проблема не ушла. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, вопрос решили операцией.

При участии ветеринаров красавца обследовали, дали наркоз, сделали рентген. Выяснилось, что причина проблемы — клык на верхней челюсти, который и вызвал воспаление.

«Не откладывая провели стоматологическую операцию, клык благополучно удалили, и сопли тут же прошли», — прокомментировали в зоопарке.