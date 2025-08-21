В Республике Крым отремонтируют еще два учебных заведения

В учреждении села Серебрянка специалисты уже привели в порядок крышу и фасад, заменили инженерные сети, смонтировали пожарную сигнализацию и сантехнику. Сейчас они выполняют внутренние отделочные работы на втором этаже. Также предусмотрена установка систем охраны и видеонаблюдения. Еще здание оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Все это планируют завершить к декабрю 2025 года.