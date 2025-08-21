В Республике Крым отремонтируют еще два учебных заведения

Здания Серебрянской школы — детского сада имени кавалера ордена Мужества В. Тошмотова и Ковыльненской школы имени А. Смолко в Раздольненском районе Крыма отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате совета министров республики.
В учреждении села Серебрянка специалисты уже привели в порядок крышу и фасад, заменили инженерные сети, смонтировали пожарную сигнализацию и сантехнику. Сейчас они выполняют внутренние отделочные работы на втором этаже. Также предусмотрена установка систем охраны и видеонаблюдения. Еще здание оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Все это планируют завершить к декабрю 2025 года.
Ремонт в Ковыльненской школе выполнили уже более чем на 50%. Мастера штукатурят и шпаклюют стены, укладывают плиточное покрытие и устанавливают окна.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.