Мишустин назвал онлайн-голосование за объекты благоустройства эффективным

«Один из самых эффективных (механизмов — ред.) — Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В этом году свыше 16,5 миллионов жителей практически всех российских регионов приняли в нем участие, в том числе более 130 тысяч из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В итоге порядка 6 тысяч их предложений будут учтены, ну и — абсолютно уверен — обязательно реализованы», — сказал Мишустин.