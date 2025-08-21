Ричмонд
В Иркутской области работающим подросткам запрещено носить тяжести

Молодым людям до 18 лет запрещено переносить предметы тяжелее установленного предела.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Государственная инспекция труда в Иркутской области напоминает о нормах подъема тяжестей для несовершеннолетних работников. Согласно трудовому законодательству, молодым людям до 18 лет запрещено переносить предметы тяжелее установленного предела.

— Исключение сделано только для юных спортсменов, участвующих в соревнованиях, где превышение норм предусмотрено программой и разрешено медиками, — сказано в сообщении инспекции.

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые предельные нормы переноски и передвижения тяжестей, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ специально для работников младше восемнадцати лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске мужчина угнал японский седан из автосервиса.