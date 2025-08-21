Прикипел: в Омской области третий раз стал главой района 57-летний местный житель

О решении депутатов местного совета в третий раз доверить бразды правления Саргатским районом 57-летнему Владимиру Хохлову, сообщается на официальной странице администрации в соцсети «Вконтакте». Главную муниципальную должность района он занимает с 2015 года.
«В конкурсе по отбору кандидатур участвовали: руководитель 4 межрайонного управления министерства труда и социального развития Омской области Павел Кубышев, действующий глава Саргатского района Владимир Хохлов и индивидуальный предприниматель Лариса Шундеева. По итогам открытого голосования большинство голосов набрал Владимир Хохлов. Церемония вступления в должность главы муниципального округа состоится 2 сентября», — говорится в сообщении администрации Саргатского района.
Отметим, что свою деятельность в должности главы района Владимир Хохлов — учитель физики по образованию — начал в 2015 году. В 2020 году его переизбрали на еще один срок. А теперь и последующую «пятилетку» Владимир Васильевич проведет в привычном, и уже ставшем родным, кресле.