Прикипел: в Омской области третий раз стал главой района 57-летний местный житель

Отметим, что свою деятельность в должности главы района Владимир Хохлов — учитель физики по образованию — начал в 2015 году. В 2020 году его переизбрали на еще один срок. А теперь и последующую «пятилетку» Владимир Васильевич проведет в привычном, и уже ставшем родным, кресле.