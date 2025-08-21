Кубанский региональный оператор закупил спецтехнику

Региональный оператор «Крайжилкомресурс» из Краснодарского края пополнил автопарк новыми мусоровозами, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Технику закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Для обеспечения качественного и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов, облегчения обслуживания территорий контейнерных площадок и улучшения условий нелегкого труда водителей и грузчиков компания приобрела 16 мусоровозов. Вся закупленная техника — российского производства. Это позволит избежать трудностей с приобретением запчастей для нее в дальнейшем», — отметил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник.
Отметим, что транспорт приобрели в городе Ряжске Рязанской области. После осмотра и процедуры приемки его доставят в Белореченскую территориальную зону, где действует «Крайжилкомресурс».
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.