СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Ханойский университет науки и технологий (ХУНТ, Вьетнам) будут совместно изучать и разрабатывать системы подводной связи и навигации, сообщили в пресс-службе СевГУ.
«Севастопольский государственный университет развивает научное сотрудничество с Ханойским университетом науки и технологий. В центре внимания — системы подводной связи и навигации, которые востребованы как в России, так и во Вьетнаме. Инициатива родилась из встреч [севастопольцев] с ведущими учеными Ханойского университета науки и технологий, в частности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале августа 2025 года профессор СевГУ Игорь Широков в рамках внутреннего гранта вуза на развитие международного сотрудничества был отправлен в командировку в Ханой для укрепления уже имевшихся контактов. В итоге было принято решение о тематике совместных работ.
«Эта тема представляет большой интерес как для России, так и для Вьетнама. Мы работаем над организацией подводной связи для передачи данных между подводными объектами на небольшие расстояния в рамках локальной системы. Это не для трансокеанских связей, а скорее для ситуаций, когда автономный робот подходит к причальному устройству и ему необходимо обменяться большим объемом данных», — приводятся в сообщении слова Широкова.
По данным пресс-службы, уже сейчас есть ряд наработок и у пробных образцов разрабатываемых систем отмечается высокая скорость передачи данных, которая может достигать одного мегабита в секунду, что является критически важным для задач, связанных с автономными подводными роботами, которыми занимаются ученые как СевГУ, так и ХУНТ. Сейчас команда готовится подать свой проект на совместный российско-вьетнамский конкурс Российского научного фонда, который будет объявлен осенью.
Санкции и международные контакты.
После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако, несмотря на это, иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.
СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.