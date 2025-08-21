Умер депутат Госдумы четвертого созыва Виктор Видьманов

«Ушел из жизни авторитетный представитель мордовского народа, российский политик, депутат Госдумы Виктор Михайлович Видьманов. Вся его жизнь — пример служения Родине. Он внес огромный вклад в развитие страны: стоял у истоков ядерного щита России, поднимал строительный сектор села, помогал восстанавливать города и регионы после катастроф, поддерживал людей в самые трудные времена. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Виктору Михайловичу», — написал Здунов.