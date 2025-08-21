Ричмонд
Умер депутат Госдумы четвертого созыва Виктор Видьманов

Его жизнь была примером служения Родине, заявил глава Мордовии Артем Здунов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Умер российский политик, депутат Госдумы четвертого созыва Виктор Видьманов. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни авторитетный представитель мордовского народа, российский политик, депутат Госдумы Виктор Михайлович Видьманов. Вся его жизнь — пример служения Родине. Он внес огромный вклад в развитие страны: стоял у истоков ядерного щита России, поднимал строительный сектор села, помогал восстанавливать города и регионы после катастроф, поддерживал людей в самые трудные времена. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Виктору Михайловичу», — написал Здунов.

По данным сайта КПРФ, Видьманов работал на крупнейших стройках Сибири и Дальнего Востока, начав свой трудовой путь мастером в крупнейшем строительном тресте № 47. На посту первого заместителя начальника крупнейшего в Сибири строительного главка Видьманов руководил строительством алюминиевого комплекса Восточной Сибири. В 1970-е годы назначен руководителем сельской строительной отрасли России в ранге министра, а затем одновременно президентом Российской акционерной агростроительно-промышленной корпорации «Росагропромстрой».

Видьманов также был экс-президентом, председателем правления «Агропромстройбанка», членом Академии наук, пять раз избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

