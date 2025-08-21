На мосту через реку Турсагазы в Башкирии установят переходные плиты

Специалисты приступили к монтажу переходных плит на мосту через реку Турсагазы в Аургазинском муниципальном районе Башкирии. Переправу реконструируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Переходные плиты размещают между подходами и пролетным строением моста. Они обеспечивают более плавный въезд для автомобилей. Кроме того, плиты позволяют правильно распределить нагрузку на переправу. Напомним, что реконструкционные работы планируют завершить до конца 2025 года.
Этот мост находится на автодороге Урал — Мурадым. Он обеспечивает транспортную доступность для жителей 18 населенных пунктов и ведет к районному центру — селу Толбазы. А еще через этот мост пролегают маршруты общественного транспорта и школьного автобуса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.