В Новосибирске в городской питомник привезли более 2,5 тысячи саженцев сирени

В городской питомник Новосибирска поступила крупная партия саженцев: свыше 2,5 тысячи сирени, 160 декоративных яблонь, более 100 черёмух, а также берёзы, уссурийская груша и амурский бархат — всего около 20 видов деревьев. Основная часть растений останется в питомнике для доращивания, а осенью они появятся в скверах Героев Донбасса, «Сибиряков-Гвардейцев» и на других городских объектах, пишут в паблике Мэрии города.