В Новосибирске в городской питомник привезли более 2,5 тысячи саженцев сирени

Горзеленхоз закупил около трёх тысяч деревьев разных видов для озеленения города — часть останется в питомнике, остальное высадят осенью в скверах и парках.
В городской питомник Новосибирска поступила крупная партия саженцев: свыше 2,5 тысячи сирени, 160 декоративных яблонь, более 100 черёмух, а также берёзы, уссурийская груша и амурский бархат — всего около 20 видов деревьев. Основная часть растений останется в питомнике для доращивания, а осенью они появятся в скверах Героев Донбасса, «Сибиряков-Гвардейцев» и на других городских объектах, пишут в паблике Мэрии города.
Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что каждый год планируется высаживать не менее 10 тысяч деревьев. С началом тёплого сезона зелёные зоны уже увеличились более чем на 4,5 тысячи саженцев, однако основная работа по озеленению приходится на осень.
В новых сирингариях города будут представлены 14 сортов, включая «Шарль Жоли», «Красавица Москвы», «Жанна д’Арк», «День Победы», «Олимпиада Колесникова» и амурскую сирень.
Сирень считается одним из самых неприхотливых и популярных растений для городских пространств: устойчива к морозам и засухе, долго цветёт и способствует очищению воздуха.