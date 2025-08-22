Подготовка к осеннему периоду: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail и Здоровье Mail
Большинство россиян (56%) относится к осени положительно: 34% это время года скорее нравится, чем нет, а для 22% осень — любимый сезон. 22% относятся к осени нейтрально, 14% — скорее не нравится осень, и 8% признались, что не любят осень.
Самочувствие и настроение осенью
С наступлением осени лишь 11% респондентов не ощущают изменений в самочувствии и настроении. Остальные отмечают различные изменения своего состояния осенью: 55% испытывают легкую грусть и/или ностальгию, 27% становятся спокойнее, 16% чувствуют упадок сил и настроения, 15% жалуются на усталость и снижение энергии, 12% наоборот, ощущают прилив сил и энергии, а 11% испытывают радость.
Почти половина россиян (47%) никак не готовятся к осеннему сезону. Те же, кто все‑таки настраивается морально, используют разные способы: некоторые строят планы на хобби и творчество или планируют поездки, мероприятия и встречи — по 15% соответственно. Почти столько же уделяют внимание обновлению гардероба и аксессуаров (14%), а столько же прописывают цели и задачи на осень. Еще 11% ищут рецепты сезонных блюд и напитков, около 10% покупают что‑то уютное для дома или начинают учиться новому. Небольшая часть россиян старается продлить лето, уезжая в теплые места (8%), или составляет списки фильмов и книг (7%).
У каждого человека есть свои ассоциации, связанные с осенью. 55% респондентов связывают ее с дождливой погодой, 50% — с яркими красками, 33% — с домашним уютом, пледом и свечами. Для 20% это время тоски, хандры и усталости, у 20% осень ассоциируется с учебой или работой, у 16% — с фильмами, сериалами и книгами, у 15% — с теплыми напитками, у 14% — с новыми планами и начинаниями, у 12% — с ароматной выпечкой. 2% затруднились ответить.
Укрепление иммунитета
Чтобы укрепить иммунитет перед сезоном холодов, 46% респондентов едят больше овощей и фруктов, 36% часто гуляют на свежем воздухе, 17% пьют курс витаминов, 13% занимаются спортом, 11% много отдыхают, 8% посещают баню/сауну, 5% закаляются. При этом 31% никак не готовятся к осеннему сезону в плане здоровья.
В комментарии для Здоровья Mail психотерапевт Татьяна Потапова посоветовала россиянам следующие способы легкой адаптации к осени, сокращению светового дня и похолоданию:
«Добавьте в свою жизнь новизны и разнообразия: это может быть поездка в новое место, новое блюдо, новая прическа, — все что угодно, — говорит врач. — Если погода уже не позволяет длительное время гулять, путешествовать — сходите на выставку, в театр, на концерт. Также важны физические нагрузки, особенно если вы ведете малоподвижный образ жизни. Физические упражнения увеличивают уровень серотонина в мозге, появляется ощущение радости жизни. Выберите то, что нравится именно вам: короткие прогулки быстрым шагом, занятия в зале, танцы, плавание. Одевайтесь в яркую одежду. Совсем необязательно, чтобы пальто и шапки были темных оттенков, наоборот, яркая одежда делает мир внутри и снаружи светлее, позитивнее».
Осенние хобби
С наступлением осени хобби не меняются у 39% опрошенных. Остальные предпочитают осенью следующие занятия:
- прогулки — 28%;
- просмотр фильмов/сериалов — 27%;
- чтение книг — 20%;
- кулинария — 12%;
- компьютерные/мобильные игры — 10%;
- посещение музеев, театров, выставок — 10%;
- занятия спортом — 10%;
- творчество — 10%;
- рукоделие — 9%;
- работа с ментальным здоровьем — 6%;
- свой ответ дали 3%, где большинство отметили, что «собирают в лесу грибы» и «ходят на рыбалку».
Времяпрепровождение в выходные
В осенние выходные чаще всего респонденты предпочитают выполнять домашние дела (43%), гулять (35%) и смотреть фильмы/сериалы (31%).
Остальные занятия составляют достаточно разнообразную картину: 24% проводят время, встречаясь с друзьями и семьей, готовят что‑то вкусное или работают. Чтение книг предпочитают 21%, а уехать за город хотят 20%. Компьютерные и мобильные игры выбирают 13%, 12% проводят время в социальных сетях, а выставки, музеи и различные мероприятия посещают 11%. Путешествия выбирают 10%, а 9% любят ходить в кафе и рестораны. Семь процентов проводят время в торговых центрах, мастер-классы от экспертов смотрят лишь 2%, и 6% респондентов затруднились ответить.
Осенний контент
Что касается контента, который респонденты предпочитают смотреть с наступлением осени, чаще всего упоминали новостной контент (40%) и развлекательный (37%). Контент о здоровье, психологии и поддержании хорошего самочувствия предпочитают смотреть 19% россиян, о саморазвитии и обучении — 16%, о приготовлении различных блюд — 16%, о путешествиях в осенний сезон — 15%, о DIY и о творчестве (декор, рукоделие
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.