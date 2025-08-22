Подготовка к осеннему периоду: результаты опроса Новостей Mail

«Добавьте в свою жизнь новизны и разнообразия: это может быть поездка в новое место, новое блюдо, новая прическа, — все что угодно, — говорит врач. — Если погода уже не позволяет длительное время гулять, путешествовать — сходите на выставку, в театр, на концерт. Также важны физические нагрузки, особенно если вы ведете малоподвижный образ жизни. Физические упражнения увеличивают уровень серотонина в мозге, появляется ощущение радости жизни. Выберите то, что нравится именно вам: короткие прогулки быстрым шагом, занятия в зале, танцы, плавание. Одевайтесь в яркую одежду. Совсем необязательно, чтобы пальто и шапки были темных оттенков, наоборот, яркая одежда делает мир внутри и снаружи светлее, позитивнее».