Без инвестиций у Молдовы нет будущего: 10 лет стагнации, которые разрушили экономику страны

"Экономический рост в период 2010—2014 годов не был случайностью. Причина была простой и здоровой: экономические агенты активно инвестировали в развитие собственных бизнесов. Всего за пять лет инвестиции в основные средства выросли почти на 50%. В результате появились десятки новых экономических зон, тысячи рабочих мест, быстрый рост экспорта и целые новые отрасли промышленности, такие как автомобильный сектор, пишет экс-премьер Влад Филат.
Но после 2014 года картина кардинально изменилась. Последовал беспрецедентный десятилетний период стагнации. График ясно показывает: небольшие подъёмы в отдельные годы были полностью нивелированы драматическими падениями в последующие годы. В целом за десять лет — практически НОЛЬ роста инвестиций. Экономика, которая не инвестирует, обречена на регресс.
Эта стагнация привела к прямым последствиям: ликвидации тысяч предприятий, закрытию промышленных и сельскохозяйственных производств, потере десятков тысяч рабочих мест. Импорт взлетел, а Молдова — когда-то обладавшая пищевой промышленностью, способной обеспечивать внутренний рынок и экспорт — превратилась в жадного потребителя импортных продуктов питания.
Цифры подтверждают эту драму:
В 2010—2014 годах инвестиции выросли на 47,5%;
В 2015—2019 годах совокупный рост составил лишь 1,7% — фактически стагнация;
В 2020—2024 годах инвестиции увеличились на 1% — практически ничего;
За тот же период совокупный рост ВВП составил лишь 0,4% — в 75 раз меньше, чем в 2010—2014 годах.
Ответ сторонникам PAS, которые вырывают из контекста цифру в 314 миллионов долларов США и преподносят её как «великое историческое достижение». Реальность печальна: все инвестиции, включая те самые Greenfield, так «красиво» описываемые нынешней властью, стагнируют уже 10 лет.
Если бы в Молдове был реальный рост инвестиций — а не статистические трюки и процентные манипуляции — то 314 миллионов долларов означали бы как минимум 15 тысяч новых рабочих мест. Вместо этого в период нынешнего правления мы наблюдаем не создание рабочих мест, а их ликвидацию во всех отраслях экономики. Самый показательный пример — промышленность, где число работников постоянно сокращается на протяжении 5 лет подряд: с 111,4 тысячи сотрудников в 2019 году до лишь 99,6 тысячи в 2024 году. Если бы Молдова действительно получила 314 миллионов долларов новых инвестиций, это означало бы более 20 новых современных крупных заводов, каждый из которых — с более чем 700 сотрудниками. Могут ли представители PAS назвать хотя бы один пример строительства крупного завода? К сожалению, мы видим лишь их закрытие и замещение отечественного производства импортом.
Не имея способности управлять страной, PAS манипулирует примитивными цифрами, выдернутыми из презентаций и выдаваемыми за успехи. Этот сценарий мы уже видели во времена СССР — и все знаем, чем он закончился: крахом системы, построенной на лжи.
Стагнация инвестиций — это точная «рентгенограмма» провала в управлении. Страна без внутренних инвестиций не может иметь промышленность, не может иметь конкурентоспособный экспорт, не может создавать рабочие места и, в конечном итоге, не может обеспечивать экономический рост".
Стагнация инвестиций — это точная «рентгенограмма» провала в управлении. Фото: vladfilat1
