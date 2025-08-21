Без инвестиций у Молдовы нет будущего: 10 лет стагнации, которые разрушили экономику страны

Если бы в Молдове был реальный рост инвестиций — а не статистические трюки и процентные манипуляции — то 314 миллионов долларов означали бы как минимум 15 тысяч новых рабочих мест. Вместо этого в период нынешнего правления мы наблюдаем не создание рабочих мест, а их ликвидацию во всех отраслях экономики. Самый показательный пример — промышленность, где число работников постоянно сокращается на протяжении 5 лет подряд: с 111,4 тысячи сотрудников в 2019 году до лишь 99,6 тысячи в 2024 году. Если бы Молдова действительно получила 314 миллионов долларов новых инвестиций, это означало бы более 20 новых современных крупных заводов, каждый из которых — с более чем 700 сотрудниками. Могут ли представители PAS назвать хотя бы один пример строительства крупного завода? К сожалению, мы видим лишь их закрытие и замещение отечественного производства импортом.