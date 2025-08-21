В Лазаревском районе Сочи отремонтируют участок улицы Магаданской

Оползневый участок улицы Магаданской в селе Горное Лоо, которое входит состав Лазаревского района Сочи, укрепят в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Там возведут подпорную стену длиной 30 м. Также на объекте специалисты смонтируют систему водоотведения и заменят дорожное покрытие. На время работ на участке организуют реверсивное движение. Ремонт планируют завершить в декабре 2025 года.
Все проблемные точки на городских дорогах — на нашем ежедневном контроле. В ближайшие дни техника также выйдет в переулок Васильковый, где оползень повредил путь, ведущий к домам в садовых товариществах. Основной этап в селе Веселом выполним в этом году. В следующем — полностью восстановим проезжую часть.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.