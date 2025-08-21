В Лазаревском районе Сочи отремонтируют участок улицы Магаданской

Все проблемные точки на городских дорогах — на нашем ежедневном контроле. В ближайшие дни техника также выйдет в переулок Васильковый, где оползень повредил путь, ведущий к домам в садовых товариществах. Основной этап в селе Веселом выполним в этом году. В следующем — полностью восстановим проезжую часть.