Власти Красноярского края рассмотрят инициативу о единовременном списании долгов по ЖКУ для сирот

Прокуратура Красноярского края выступила с законодательной инициативой, которая позволит единовременно списать накопленные долги за жилищно-коммунальные услуги с детей-сирот.

Соответствующая поправка в региональный закон «О защите прав ребенка» будет рассмотрена краевыми парламентариями.

Согласно предложению, средства на погашение задолженностей будут выделяться из краевого бюджета. Списать планируется только те долги, которые образовались в период пребывания сирот в детских домах, а также во время их очного обучения в колледжах и вузах.

Под действие нового законопроекта подпадут расходы на наем муниципального жилья, содержание помещений, коммунальные услуги и взносы на капительный ремонт. Важным условием является то, что сирота должен быть единственным нанимателем или собственником данной жилплощади.

По официальным данным, проблема долгов за ЖКУ, накопленных за время проживания в государственных учреждениях, на сегодняшний день актуальна для 956 жителей края из числа детей-сирот.

Если инициатива будет одобрена, закон вступит в силу с 2026 года. На его реализацию в бюджете региона планируется заложить порядка 60 миллионов рублей.