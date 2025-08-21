Ричмонд
Пробка собралась на Северном обходе Ростова из-за дорожных работ и ДТП

Водители попали в дорожный затор на Северном обходе Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 августа, на Северном обходе Ростова-на-Дону собралась внушительная пробка. Об этом можно судить по интернет-картам.

Сложности с проездом сохраняются на отрезке пути между селом Большие Салы Мясниковского района и поселком Щепкин Аксайского района. Затор уходит в две стороны от кольцевой дороги. На кольце при этом указан знак дорожных работ, также рядом есть знак ДТП.

Очевидцы сообщают, что «весь ряд оказался перекрыт». Предварительно, в аварию попали три машины, подробности происшествия пока неизвестны.

Затор в сторону поселка Щепкин составляет около 7,1 км. Во встречном направлении, от Щепкина, пробка растянулась примерно на 4 км.

