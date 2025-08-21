Затмения Солнца, Луны и Венеры произойдут в сентябре — их увидят и белорусы

Затмения Солнца, Луны и Венеры произойдут в сентябре — их увидят белорусы и все жители планеты. Подробности ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Так, полное затмение Луны можно будет увидеть 7 сентября 2025 года. Продолжительность полной фазы затмения составит примерно 1 час 22 минуты, то есть с 20.30 до 21.52. В обозначенный период Луна может изменить цвет и получить красноватый оттенок. Такое затмение еще называют «Кровавая Луна» (подробнее мы писали здесь).
Затмение Венеры можно будет увидеть 19 сентября. Интересно, что оно будет видно именно на светлом небе. Так, Венера спрячется за Луной в 15.18 и появится снова в 16.13. А третье затмение — частичное затмение Солнца — случится 21 сентября. Оно начнется в 20.30 и завершится в 00.54.
Тем временем Минтруда сказало, что отец идет в декрет вместо матери в каждой сотой белорусской семье.
Кстати, минский актер Джемал Тетруашвили появился в видео Агутина и Варум о разводе из зала суда: «Даже суровые адвокаты не выдержали».
Кроме того, белорусский онколог сказал о бесплатных ФИТ-тестах для людей 50−65 лет по выявлению колоректального рака: «В 2026 уже будем работать».