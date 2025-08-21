Ричмонд
В Подмосковье открылись первые в России кабинеты грудного вскармливания

В них специалисты объясняют женщинам, как правильно прикладывать ребенка и дают советы по налаживанию лактации.

Три кабинета поддержки грудного вскармливания первыми в России появились на базе поликлиники № 2 Балашихинской больницы в Московской области. Помощь молодым мамам входит в число задач нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

«Впервые в России мы запустили проект, в рамках которого женщины могут получить консультацию по грудному вскармливанию в детских поликлиниках или дистанционно через телемедицину. Мы обучили более 360 врачей и медицинских сестер, чтобы каждая мама могла получить помощь и поддержку по вопросам грудного вскармливания», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатуллина.

Услугами новых кабинетов воспользовались уже более 100 женщин. Специалисты объяснили, как правильно прикладывать ребенка к груди, а также дали советы по налаживанию процесса кормления.

Записаться на прием можно несколькими способами: через инфомат в поликлинике, по телефону 122, либо через портал «Здоровье». Также это можно сделать с помощью чат-бота Дениса в Telegram.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.