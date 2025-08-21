В Подмосковье открылись первые в России кабинеты грудного вскармливания

«Впервые в России мы запустили проект, в рамках которого женщины могут получить консультацию по грудному вскармливанию в детских поликлиниках или дистанционно через телемедицину. Мы обучили более 360 врачей и медицинских сестер, чтобы каждая мама могла получить помощь и поддержку по вопросам грудного вскармливания», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатуллина.