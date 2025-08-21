В подмосковной деревне Федурново откроют развивающий центр для детей

Многопрофильный развивающий центр для детей «Априори — умный старт» заработает в подмосковной деревне Федурново в новом учебном году. Его создатель получил поддержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Учреждение предназначено для жителей отдаленных населенных пунктов. В новом центре ребята смогут посещать творческие, спортивные и интеллектуальные занятия. Отметим, что для детей из семей ветеранов спецоперации, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов предусмотрены льготные условия приема.
«Я всегда была убеждена, что раннее образование играет ключевую роль в формировании личности и раскрытии потенциала ребенка. Когда я сама стала мамой, я столкнулась с тем, что не всегда легко найти место, где действительно учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, где создается вдохновляющая и поддерживающая среда для развития», — поделилась социальный предприниматель и руководитель центра Алла Линева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.