В подмосковной деревне Федурново откроют развивающий центр для детей

«Я всегда была убеждена, что раннее образование играет ключевую роль в формировании личности и раскрытии потенциала ребенка. Когда я сама стала мамой, я столкнулась с тем, что не всегда легко найти место, где действительно учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, где создается вдохновляющая и поддерживающая среда для развития», — поделилась социальный предприниматель и руководитель центра Алла Линева.