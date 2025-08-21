С января из водоемов в Вологодской области выловили свыше 712 тонн рыбы

Более 712 тонн рыбы выловили из водоемов в Вологодской области с начала 2025 года, что на пять тонн превышает показатель аналогичного периода в 2024-м. Развитие такого промысла отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
«Порядка 585 тонн рыбы выловили промысловики в озерах Белое, Воже, Кубенское, Онежское, Шекснинском водохранилище и реках региона. Еще свыше 127 тонн составил улов в Рыбинском водохранилище. Наблюдаем рост производства продукции товарной аквакультуры. За первое полугодие предприятия произвели 766 тонн товарной рыбы, икры и рыбопосадочного материала. Это на 65% больше, чем за январь — июнь 2024 года», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Уточним, что за шесть месяцев 2025 года региональные рыбоводы вырастили 687 тонн форели, 15 тонн осетровых пород, около 17 тонн лосося, 4 тонны сазана и 1 тонну сиговых видов. Еще на областных предприятиях изготовили более 10 тонн пищевой черной икры и 32 тонны рыбопосадочного материала.
Напомним, что организациям, работающим в этой отрасли, доступны субсидии. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.