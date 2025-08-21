С января из водоемов в Вологодской области выловили свыше 712 тонн рыбы

Более 712 тонн рыбы выловили из водоемов в Вологодской области с начала 2025 года, что на пять тонн превышает показатель аналогичного периода в 2024-м. Развитие такого промысла отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.