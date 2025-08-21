Ричмонд
В Казань на «Новую волну» прилетел Стас Михайлов

Певец покинул местный аэропорт в сопровождении охраны.

Источник: Комсомольская правда

В Казань для участия в международном конкурсе «Новая волна» прилетел народный артист Стас Михайлов. Певец покинул местный аэропорт в сопровождении охраны и отказался давать комментарии журналистам.

Конкурс, основанный в 2002 году композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым, на протяжении двенадцати лет проходил в латвийской Юрмале. Теперь Казань станет постоянным местом проведения этого мероприятия.

В течение всех конкурсных дней казанцев и гостей города будут радовать выступления звезд российской эстрады, таких как Ирина Аллегрова, Николай Басков, Дима Билан, Пелагея, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид Агутин.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о бесплатном участии артистов в «Новой волне». По словам продюсера, в России практически все фестивали носят для артистов благотворительный характер.