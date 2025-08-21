В отделении Сургутского кожно-венерологического диспансера обновили холл

Косметический ремонт зоны ожидания в амбулаторно-поликлиническом отделении Сургутского кожно-венерологического диспансера завершили в начале августа. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«В поликлинике стало светлее. Пациенты говорят, что “как будто дышится легче”. В свою очередь, хочу отметить, что новое покрытие легко моется и не теряет своего вида при обработке дезинфицирующими средствами — это повышает уровень инфекционной безопасности в учреждении», — подчеркнул исполняющий обязанности заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением Сургутского кожно-венерологического диспансера Юрий Биро.
В прошлом году в учреждении привели в порядок все кабинеты приема. Там обследуют как взрослых, так и детей города Сургута и Сургутского района. В частности, специалисты проводят дерматоскопическую диагностику для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Всего поликлиника рассчитана на 147 посещений в смену.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.