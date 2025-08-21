Заявки на конкурс «Знание. Лектор» подали 160 жителей Хабаровского края

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Знание. Лектор», пятый сезон которого проходит по нацпроекту «Молодежь и дети», отправили 160 жителей Хабаровского края. Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
Отметим, что Хабаровский край занял второе место в Дальневосточном федеральном округе по количеству желающих продемонстрировать свои профессиональные навыки. А наиболее популярными среди них стали номинации «Карьера и саморазвитие», «Культура и искусство» и «Единство народов России».
В частности, в числе конкурсантов — старший преподаватель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Анастасия Лапко. Она выбрала направление «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность». Свое выступление педагог посвятит истории журналистики и технологиям журналистского творчества.
В номинации «Наука и технологии» Хабаровский край представит Ирина Кальницкая — преподаватель Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша. На конкурсе участница расскажет о методике обучения русскому языку и культуре речи, а также деятельности наставника.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.