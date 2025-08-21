Стал известен план ремонта трамвайных путей в Нижнем в 2026 году

Так, например, в нагорной части города в следующем году запланирована замена трамвайных путей на двух участках: на разворотном кольце в районе Лапшиха и на улице Надежды Сусловой, вплоть до трамвайного депо № 1. Дополнительно, по муниципальному контракту, обновят участок по улице Ильинской, от улицы Маслякова до улицы Добролюбова, однако сроки выполнения работ не уточняются.