Стал известен план ремонта трамвайных путей в Нижнем в 2026 году

Полный перечень участков, подлежащих обновлению, опубликовала компания «Экологические проекты», пишет GIPERNN.
Так, например, в нагорной части города в следующем году запланирована замена трамвайных путей на двух участках: на разворотном кольце в районе Лапшиха и на улице Надежды Сусловой, вплоть до трамвайного депо № 1. Дополнительно, по муниципальному контракту, обновят участок по улице Ильинской, от улицы Маслякова до улицы Добролюбова, однако сроки выполнения работ не уточняются.
Основные работы в заречной части города будут сосредоточены на шести участках. В частности, реконструкция коснется следующих отрезков: проспект Кирова — Соцгород 1 — проспект Молодежный, петля на улице Игарской — улица Новикова-Прибоя — Восточный путепровод, а также петля у Северной проходной — проспект Ленина — узел у 6-й проходной. Кроме того, модернизируют пути на улице Октябрьской революции, Восточном путепроводе, улице Чкалова и на кольцах у Московского вокзала.
Сейчас активно идёт обновление сопутствующей трамвайной инфраструктуры. Уже завершена реконструкция тяговых подстанций № 4, 6 и 21. На подстанциях № 3, 9, 10 и 15 ведутся строительно-монтажные работы. Кроме того, в процессе реконструкции находится депо № 2, где также осуществляются строительно-монтажные работы. В отношении депо № 1 и № 3 ведется подготовка проектно-сметной документации для их дальнейшего обновления.
В рамках проекта до конца 2026 года планируется обновить около 150 км трамвайных путей, приобрести 170 новых вагонов, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо.