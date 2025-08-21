На Ольхоне закрыли популярный у туристов маршрут из-за ливня

Мощный дождь, обрушившийся на остров Ольхон, привел к серьезным последствиям. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», центральная улица поселка Хужир и многочисленные лесные дороги оказались размыты.
— Оперативный штаб дирекции был вынужден принять решение о временном закрытии маршрута «Север острова Ольхон» в Прибайкальском национальном парке. Мера, введенная 21 августа 2025 года, направлена на обеспечение безопасности посетителей и сохранение природы парка, — пишут в «Заповедном Прибайкалье».
Действие ограничений продлится до тех пор, пока не улучшится погода и не будет восстановлена проходимость дорог. Кстати, в Иркутскую область скоро придет тепло!
