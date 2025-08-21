Ричмонд
Десятую двойню зарегистрировали в Пролетарском районе Ростова-на-Дону

Маленькие Иван и Артем стали десятой двойней в одном из районов донской столицы.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону родилась десятая двойня, рассказали в управлении ЗАГС Ростовской области.

— Новорожденные — мальчики Иван и Артем. Желаем, чтобы ребята росли крепкими и здоровыми, сильными и умными, добрыми и любознательными. Родителям пусть всегда хватает сил, упорства и терпения в воспитании настоящих мужчин, — написали сотрудники ЗАГСа.

Всего за январь-июль 2025 года на Дону зарегистрировали 167 пар двойняшек. Добавим, ранее стали известны самые редкие и популярные имена, которыми называли новорожденных мальчиков и девочек с начала 2025 года.

