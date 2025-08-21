Ричмонд
В Новосибирске встретят ковчег с мощами святителя Тихона

С 19 по 21 сентября в Вознесенском кафедральном соборе верующие смогут поклониться частице мощей святителя Тихона, доставленной в город по благословению Патриарха Кирилла.

В Новосибирск привезут ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Великая святыня прибудет по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в честь 100-летия со дня блаженной кончины святителя, пишет Om1 Новосибирск.

Торжественная встреча состоится 19 сентября в 10:00 в Вознесенском кафедральном соборе на улице Советской, 91. В этот день программу откроют Божественная литургия и молебен. Верующие смогут поклониться святыне до 21:00.

20 сентября доступ к ковчегу будет открыт с 7:00 утра и продлится до 21:00.

Завершится пребывание святыни в Новосибирске 21 сентября: в 19:00 пройдет заключительный молебен, после которого ковчег торжественно препроводят.

