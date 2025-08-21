В Курганской области обновят дороги, ведущие к образовательным учреждениям

В частности, работы проведут на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган — Тагильское — Дачный. Она ведет к детскому саду «Березка» и средней школе села Тагильского. Также специалисты отремонтируют дорогу Ялым — Ершовка. Маршрут проходит через село Гладковское, где также расположено учебное учреждение. По проекту на этих объектах обновят асфальтовое покрытие и укрепят обочины. А еще там нанесут разметку и оборудуют пешеходные переходы.