В Курганской области обновят дороги, ведущие к образовательным учреждениям

Дороги в Курганской области, по которым можно добраться к учебным заведениям и учреждениям дополнительного образования, приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В частности, работы проведут на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган — Тагильское — Дачный. Она ведет к детскому саду «Березка» и средней школе села Тагильского. Также специалисты отремонтируют дорогу Ялым — Ершовка. Маршрут проходит через село Гладковское, где также расположено учебное учреждение. По проекту на этих объектах обновят асфальтовое покрытие и укрепят обочины. А еще там нанесут разметку и оборудуют пешеходные переходы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.