Лукашенко подписал указ о создании единого оператора транспортной системы

Единый оператор интеллектуальной транспортной системы будет создан в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 20 августа, подписал указ, которым предусматривается создание единого оператора интеллектуальной транспортной системы в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«В Беларуси создается единый оператор интеллектуальной транспортной системы», — говорится в сообщении.

Согласно указу главы государства, в качестве единого оператора интеллектуальной транспортной системы было определено предприятие «Белдорсвязь». В частности, на него возложены функции, связанные с эксплуатацией интеллектуальных транспортных средств, которые до данного момента находились в ведении различных организаций. Речь идет про системы сбора платы за проезд по платным дорогам, метеомониторинг, динамическое взвешивание, учет интенсивности транспортного потока, программно-аппаратный комплекс Центра мониторинга дорожного движения.

Среди задач, которые были возложены на предприятие «Белдорсвязь» как единого оператора, указаны следующие: выполнение работ по возведению, реконструкции (ремонту), эксплуатации инженерного оборудования, сетей электросвязи и электроснабжения, которые входят в состав системы, а также развитие интеллектуальной транспортной системы, управление ее функционированием.

Кроме того, единый оператор уполномочен на то, чтобы взимать плату за проезд по платным автомобильным дорогам, размещать инженерное оборудование, которое входит в состав интеллектуальной транспортной системы, на объектах республиканских автомобильных дорог без взимания платы и заключения договоров аренды в отношении таких объектов.

В телеграм-канале обратили внимание, что объединение интеллектуальной транспортной системы в структуре одного оператора обеспечит реализацию единой технической политики, которая ориентирована на внедрение белорусских разработок.

Так, это даст возможность оптимизировать расходы, касающиеся эксплуатации и развития системы за счет использования имеющихся оборудования и инфраструктуры. Кроме того, это даст возможность исключить дублирующие функции по обслуживанию, модернизации и обновлению различных элементов.

Тем временем синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в четверг 21 августа.

Кстати, министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.

А еще в Беларуси зарплаты бюджетников вырастут с 1 сентября 2025.

