Лукашенко подписал указ о создании единого оператора транспортной системы

Согласно указу главы государства, в качестве единого оператора интеллектуальной транспортной системы было определено предприятие «Белдорсвязь». В частности, на него возложены функции, связанные с эксплуатацией интеллектуальных транспортных средств, которые до данного момента находились в ведении различных организаций. Речь идет про системы сбора платы за проезд по платным дорогам, метеомониторинг, динамическое взвешивание, учет интенсивности транспортного потока, программно-аппаратный комплекс Центра мониторинга дорожного движения.