«Тише едешь — никогда не приедешь!»: пробки в Иркутске вечером 21 августа парализовали движение

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мощный дождь, обрушившийся на остров Ольхон, привел к серьезным последствиям. Центральная улица поселка Хужир и многочисленные лесные дороги оказались размыты. Из-за этого решено временно закрыть один из популярных туристических маршрутов.