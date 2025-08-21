Ричмонд
«Тише едешь — никогда не приедешь!»: пробки в Иркутске вечером 21 августа парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 21 августа достигли девяти баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске вечером 21 августа 2025 года достигли девяти баллов! В ожидании замерла большая часть города — улица Партизанская, Советская, Байкальская, Ленина, Чкалова, Джамбула, Ширямова и многие другие.

Пробки в Иркутске вечером 21 августа 2025.

— Тише едешь — никогда не приедешь!

— У меня палатка с собой есть… Тут думаю остаться, — негодуют сибиряки.

Сильный дождь полностью остановил движение — в ожидании придется простоять значительную часть вечера. Сейчас останется только надеяться, что в ближайшее время пробки в Иркутске вечером 21 августа 2025 рассосутся.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мощный дождь, обрушившийся на остров Ольхон, привел к серьезным последствиям. Центральная улица поселка Хужир и многочисленные лесные дороги оказались размыты. Из-за этого решено временно закрыть один из популярных туристических маршрутов.