Жители Омской области пожаловались на ужасное состояние основной районной дороги

По словам жителей Колосовского района, люди живут здесь как на необитаемом острове, а чиновники шлют на их мольбы о помощи бездушные отписки.

Источник: Комсомольская правда

Пост, который автор назвал «Крик о помощи», появился в телеграм-канале «Аварийный Омск». Жители Колосовского района жалуются на ужасное состояние дорог и просят огласки нерешаемой властями проблемы.

«Здравствуйте. Крик о помощи жителей Колосовского района. Вот так выглядит дорога от Колосовки до трассы через Нагибино — почти 100 километров бездорожья. Люди добираются до Омска по 5−6 часов. Обычные машины с низким клиренсом уже не в состоянии пройти эту грязь. Каждый день если прошел дождь, по несколько машин стягивает с дороги, приходится вытаскивать их. Мы живем теперь как на необитаемом острове. Для здоровых людей страшна эта дорога, а представьте каково добираться до больницы больным людям? Многие ездят в Омск каждые 2 недели на обязательные лечебные процедуры. От минтранса Омской области на сайтах одни отписки. На днях раздавили дорогу от Колосовки до Тары, превратив ее в грязное месиво, в котором тоже тонут машины», — говорится в сообщении.

В комментариях омичи отмечают, что ужасное состояние дорог наблюдается по всей Омской области. Многие пишут, что последний раз дороги в их районах ремонтировали еще при СССР.