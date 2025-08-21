Жители Омской области пожаловались на ужасное состояние основной районной дороги

«Здравствуйте. Крик о помощи жителей Колосовского района. Вот так выглядит дорога от Колосовки до трассы через Нагибино — почти 100 километров бездорожья. Люди добираются до Омска по 5−6 часов. Обычные машины с низким клиренсом уже не в состоянии пройти эту грязь. Каждый день если прошел дождь, по несколько машин стягивает с дороги, приходится вытаскивать их. Мы живем теперь как на необитаемом острове. Для здоровых людей страшна эта дорога, а представьте каково добираться до больницы больным людям? Многие ездят в Омск каждые 2 недели на обязательные лечебные процедуры. От минтранса Омской области на сайтах одни отписки. На днях раздавили дорогу от Колосовки до Тары, превратив ее в грязное месиво, в котором тоже тонут машины», — говорится в сообщении.