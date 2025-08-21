С начала года 128 жителей Мичуринска Тамбовской области прошли реабилитацию

Реабилитацию в центре здоровья и спорта в Мичуринске Тамбовской области с начала 2025 года прошли 128 человек. Оказание таких медицинских услуг отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации города.
Такого результата удалось достичь в ходе реализации регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Он направлен на оказание помощи в лечении и восстановлении после болезней или травм, а также на проведение профилактики. Необходимые процедуры доступны для многих льготных категорий, включая участников специальной военной операции и членов их семей.
В частности, пациенты на базе центра смогли посещать занятия по плаванию. Этот вид спорта особенно важен для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.