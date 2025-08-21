В Калининградской области отреставрировали еще одно историческое здание

Капитальный ремонт дома довоенной постройки, расположенного на улице Коммунистической, 42 в поселке Железнодорожном Калининградской области, выполнили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.
В ходе работ специалисты усилили фасад в местах трещин, восстановили кирпичную кладку и штукатурное покрытие. На здании сохранились необходимые декоративные элементы для воссоздания первоначального облика, в том числе карнизы и обрамление дверного портала. По ним выполнили слепки и изготовили утраченные детали.
Еще мастера сделали металлические ограждения крыльца, балкона и цветочницы. А над входом разместили витраж с изображением полевого цветка. Помимо этого, для безопасности жителей смонтировали камеру видеонаблюдения. Напомним, что ранее специалисты обновили крышу, фундамент и подвал здания.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.