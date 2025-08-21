Ричмонд
VK Видео запустило шоу с Захаром Прилепиным

Премьера нового авторского шоу «Захар+» с участием писателя и культуролога Захара Прилепина состоялась на платформе VK Видео. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

«В студии “Захар+” соберутся литературоведы, критики, филологи, стендаперы и поэты, чтобы говорить о книгах, культуре и смыслах просто и увлекательно», — сказано в сообщении. Отмечается, что проект призван познакомить зрителей с многообразием литературного наследия, обсуждая произведения, судьбы авторов и роль искусства в современной культуре.

В первом выпуске гости студии обсудили жизненный путь и творчество Владимира Маяковского и Сергея Есенина. Эксперты поделились неизвестными фактами из биографий поэтов и рассмотрели влияние их наследия на современные литературные процессы. Среди приглашенных участников дебютной программы — поэт Алена Орлова, критик Алексей Колобродов, телеведущий Вячеслав Коновалов и доцент Анна Ревякина.

