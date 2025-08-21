Незаконные объекты в охранных зонах препятствуют ремонтам теплосетей

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. В случае выявления незаконной парковки вблизи ЦТП и насосных станций вызывается ГАИ и машину эвакуируют на штрафстоянку. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.