Незаконные объекты в охранных зонах препятствуют ремонтам теплосетей

Пермские энергетики ПАО «Т Плюс» обращают внимание на запрет размещения любых объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Это расстояние — три метра в обе стороны от трубы. Кроме того, запрещено парковать автотранспорт возле центральных тепловых пунктов и насосных станций, расположенных вблизи жилых домов.
Нарушители препятствуют работе спецтехники, и мешают проводить летнюю подготовку к отопсезону, включая гидравлические испытания теплосетей и перекладку тепломагистралей. Самовольные постройки и припаркованные с нарушением автомобили увеличивают время ремонтов, которое требуется для подготовки локации. В Перми и других городах присутствия в Пермском крае «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей.
«В настоящее время завершается межсезонная подготовка теплосетевой инфраструктуры к зиме. Поэтому призываем граждан не препятствовать этим работам, и не оставлять личный автотранспорт вблизи центральных теплопунктов и мест ремонтов. Также недопустимо размещать любые объекты в охранных зонах теплосетей», — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. В случае выявления незаконной парковки вблизи ЦТП и насосных станций вызывается ГАИ и машину эвакуируют на штрафстоянку. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.
Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259−39−98.
Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей в краевой столице. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».