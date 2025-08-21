От первых тренировок до побед: капитан новосибирской команды по трансплант-футболу о пути к триумфу

Наталья Смирнова, координатор движения ТрансплантСпорта и капитан женской команды «Импульс», поделилась историей о том, как за год спортсменки с пересаженными органами прошли путь от первых тренировок до золотых медалей на всероссийском турнире.
В 2024 году пациенты после трансплантации донорских органов из Новосибирска впервые выступили на ТрансплантИграх в Казани. Это событие стало началом активного спортивного сообщества, которое продолжает развиваться и осваивать новые дисциплины, пишет Сиб.фм.
Весной 2025 года команда узнала о Всероссийском фестивале «Кубок РФС среди людей с ОВЗ и инвалидностью “Стальная воля”, где новосибирским спортсменкам предстояло сыграть в трансплант-футбол.
«До этого я занималась только йогой, ходила в спортзал и в горы. С прошлого года стала активно пробовать разные виды спорта: настольный теннис, баскетбол и футбол», — рассказала Наталья Смирнова в беседе с Сиб.фм.
Женский трансплант-футбол имеет особые правила: таймы длятся 15 минут вместо стандартных 20, а перерывы делают длиннее, чтобы спортсменки комфортнее переносили нагрузку. Несмотря на короткие сроки подготовки, команда провела экспресс-тренировки и уже в июне 2025 года выиграла первый этап «Стальной воли» в Нижнем Тагиле.
По словам игроков, спорт после трансплантации приносит не только физическую пользу, но и радость общения, новые знакомства и уверенность в своих силах.
Сейчас команда «Импульс» готовится к финалу VIII Летней Спартакиады работников медорганизаций Новосибирской области, семейному футбольному фестивалю и второму этапу «Стальной воли» в Самаре.