Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От первых тренировок до побед: капитан новосибирской команды по трансплант-футболу о пути к триумфу

Наталья Смирнова, координатор движения ТрансплантСпорта и капитан женской команды «Импульс», поделилась историей о том, как за год спортсменки с пересаженными органами прошли путь от первых тренировок до золотых медалей на всероссийском турнире.

Наталья Смирнова, координатор движения ТрансплантСпорта и капитан женской команды «Импульс», поделилась историей о том, как за год спортсменки с пересаженными органами прошли путь от первых тренировок до золотых медалей на всероссийском турнире.

В 2024 году пациенты после трансплантации донорских органов из Новосибирска впервые выступили на ТрансплантИграх в Казани. Это событие стало началом активного спортивного сообщества, которое продолжает развиваться и осваивать новые дисциплины, пишет Сиб.фм.

Весной 2025 года команда узнала о Всероссийском фестивале «Кубок РФС среди людей с ОВЗ и инвалидностью “Стальная воля”, где новосибирским спортсменкам предстояло сыграть в трансплант-футбол.

«До этого я занималась только йогой, ходила в спортзал и в горы. С прошлого года стала активно пробовать разные виды спорта: настольный теннис, баскетбол и футбол», — рассказала Наталья Смирнова в беседе с Сиб.фм.

Женский трансплант-футбол имеет особые правила: таймы длятся 15 минут вместо стандартных 20, а перерывы делают длиннее, чтобы спортсменки комфортнее переносили нагрузку. Несмотря на короткие сроки подготовки, команда провела экспресс-тренировки и уже в июне 2025 года выиграла первый этап «Стальной воли» в Нижнем Тагиле.

По словам игроков, спорт после трансплантации приносит не только физическую пользу, но и радость общения, новые знакомства и уверенность в своих силах.

Сейчас команда «Импульс» готовится к финалу VIII Летней Спартакиады работников медорганизаций Новосибирской области, семейному футбольному фестивалю и второму этапу «Стальной воли» в Самаре.