На участке трассы А-270 в Ростовской области перекрыли движение из-за пожара

Днем 21 августа в Ростовской области временно перекрыли участок трассы А-270. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.
Движение остановили на отрезке пути с 877 по 885 км федеральной трассы А-270 М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с ЛНР. Причина — ликвидация возгорания на прилегающей территории.
Ограничения будут действовать до полного устранения пожара. После этого движение транспорта полностью восстановят.
Напомним, также сегодня из-за дорожных работ и ДТП собралась внушительная пробка на Северном обходе Ростова-на-Дону.
