В Иркутской области стартовал конкурс «Мисс Росгвардия — 2025»

Участницы уже предоставили свои фотографии в форме и рассказы о профессии, увлечениях и достижениях. Голосование за претенденток проходит на сайте КП-Иркутск с 21 августа по 21 сентября. Поддержать участниц могут их коллеги, друзья и родственники, а также наши читатели.