В Иркутской области стартовал конкурс «Мисс Росгвардия — 2025»

Читатели КП-Иркутск выбирают самую очаровательную леди в погонах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

КП-Иркутск запустила фотоконкурс «Мисс Росгвардия Иркутской области — 2025». Сотрудницы ведомства наравне с сильным полом обеспечивают безопасность, задерживают преступников, охраняют общественный порядок и рискуют собой ради других. И при этом остаются женственными, элегантными и невероятно обаятельными! Их внимательность и интуиция помогают предотвращать преступления, а стойкость и решительность вдохновляют коллег.

Участницы уже предоставили свои фотографии в форме и рассказы о профессии, увлечениях и достижениях. Голосование за претенденток проходит на сайте КП-Иркутск с 21 августа по 21 сентября. Поддержать участниц могут их коллеги, друзья и родственники, а также наши читатели.

По итогам голосования три победительницы, набравшие наибольшее количество «сердечек», получат дипломы и подарки. Итоги конкурса и фотографии победителей будут опубликованы на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

А в это время на нашем сайте проходит конкурс «Человек культуры 38».