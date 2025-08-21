Эксперт назвала ключевые витамины и минералы для хорошего настроения

Нутрициолог Вероника Гусакова в разговоре с NEWS.ru назвала основные витамины и минералы, напрямую влияющие на эмоциональное состояние человека. По словам специалиста, для поддержания позитивного настроя и борьбы со стрессом особенно важны цинк, витамин D и магний.
Как пояснила эксперт, способность радоваться и противостоять стрессу напрямую зависит от биохимии мозга, а именно — от наличия ресурсов для производства ключевых нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин.
«Витамин D напрямую участвует в выработке “гормона счастья” серотонина. Магний помогает нервной системе снижать излишнее возбуждение и легче справляться со стрессовыми нагрузками. Цинк критически важен для работы дофаминовых рецепторов, поддерживая ясность ума и способность испытывать радость», — отметила Гусакова.
Особую роль нутрициолог отвела омега-3 жирным кислотам, которые входят в структуру мембран нервных клеток. Они ускоряют передачу сигналов в мозге и способствуют стабилизации настроения, при этом эйкозапентаеновая кислота дополнительно снижает воспалительные процессы.
Специалист предупредила, что даже незначительный дефицит перечисленных нутриентов может серьезно повлиять на общее самочувствие и эмоциональную устойчивость.