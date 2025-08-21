Пермский марафон 2025. Полная программа главного спортивного события города

6 и 7 сентября в Перми в восьмой раз пройдёт спортивный марафон, на который уже зарегистрировалось более 15 тысяч человек. По словам организаторов, свободных слотов для участников осталось около 5 тысяч. Общий призовой фонд Пермского марафона составляет 3,2 млн рублей, а главный приз на дистанции 42,195 километра — 500 тысяч. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
Когда в Пермь приедут DJ Smash и Дмитрий Губерниев?
Хэдлайнером Пермского марафона станет DJ Smash (Андрей Ширман), который выступит на главной сцене 6 сентября в период с 19:30 до 21:00. В это же время пройдёт шоу «Марафон на диване». Известный диджей, который, кстати, родился в Перми, выступит для жителей города со своими главными хитами, среди которых «Moscow Never Sleeps», «Волна» и «Москва» (совместно с группой «Винтаж») и др.
Ведущим марафона выступит российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Комментировать спортивное событие будут ведущий спортивных событий и комментатор «Матч ТВ» Александр Скрывля и мастер спорта России по лёгкой атлетике и действующий рекордсмен Пермского края на дистанции 400 метров с барьерами Антон Торовик.
Полная программа мероприятий Пермского марафона 2025.
В этом году Пермский марафон соберёт бегунов из пяти стран мира. Впервые к участию присоединились спортсмены из Кении, известных своими сильными позициями в мировой лёгкой атлетике. Регистрация на детскую дистанцию 1 км (для ребят 5−10 лет), а также на забег на 5 км уже завершена. При этом соревнования обновили собственный рекорд по географии — заявки поступили из 442 городов.
По традиции каждому участнику подготовили фирменные футболки, цвет которых будет зависеть от выбранной дистанции. Маршрут Пермского марафона проложен по живописным местам города, благодаря чему участники не только соревнуются, но и любуются видами — от природных пейзажей до архитектурных достопримечательностей.
4 сентября в ТЦ «IMALL» начнётся выдача стартовых пакетов для соревнования — с 14:00 до 22:00. 5 сентября выдача наборов пройдёт с 10:00 до 20:00 в Театре-Театре и с 10:00 до 22:00 в ТЦ «IMALL».
6 августа
09:00 — 20:00 Выдача стартовых пакетов в Театре-Театре.
10:00 — 18:00 Выдача стартовых пакетов в ТЦ «IMALL».
В это же время будут работать выставочные и развлекательные площадки ЭКСПО.
10:00 — 13:30 Шоу «Марафон на диване» на главной сцене.
14:00 Старт заезда на колясках на 500 м.
14:30 Церемония награждения победителя и призёров заезда на колясках.
15:00 Старт детского забега на 1 000 м (5−10 лет), пройдёт 5 забегов с интервалом в 10 минут.
15:50 Старт детского забега на 1 000 м (дети до 4-х лет), будет 5 забегов с интервалом в 15 минут.
17:00 Церемония награждения победителей и призёров детского забега на 1 000 м.
18:00 Старт забега Молодёжная столица России на 2 025 м (на результат).
18:20 Старт забега Молодёжная столица России на 2 025 м (любителей, семейный забег).
19:00 Торжественное открытие Пермского марафона, церемония награждения победителей и призёров на дистанции 2 025 м.
19:30 — 21:00 Шоу «Марафон на диване» и выступление DJ Smash.
7 сентября
6:30 — 14:00 Выдача стартовых пакетов в Театре-Театре.
8:00- 16:30 Выставочные и развлекательные площадки ЭКСПО.
8:00 Старт забега на 5 км.
09:00 Главный старт забегов на 21,0975 км, 42,195 км, эстафета «Экиден» (42,195 км).
09:30 Церемония награждения победителей и призёров забега на 5 км.
10:50 Церемония награждения победителей и призёров забега на 21,0975 км (абсолютное).
13:00 Церемония награждения победителей и призёров забега на 21,0975 км (возрастные категории).
13:40 Церемония награждения победителей и призёров забега на 42,195 км (абсолютное), эстафета «Экиден».
14:30 Старт забега на 10 км.
14:40 Церемонии награждения победителей и призёров забегов на 42,195 км (возрастные категории), 10 км, церемонии награждения в специальных номинациях.
16:30 Закрытие трассы Пермского марафона и зоны ЭСКПО.
Организаторы мероприятия рассказали, что на площади перед Театром-Театром развернётся фестивальный городок. На главной сцене установят большие экраны — зрители смогут в прямом эфире наблюдать за забегами из разных локаций города. Здесь же пройдут церемонии награждения и выступления.
Кроме того, будут работать экспо-павильоны с известными брендами спортивной одежды и аксессуаров, магазин фирменного мерча Пермского марафона и выставка медалей прошлых лет. Гостей также ждут интерактивные зоны с подарками и бонусами от партнёров, детская площадка с мастер-классами и сюрпризами, а также активности от спортивных федераций Перми — по футболу, баскетболу и картингу.
Зарегистрироваться на Пермский марафон и выбрать подходящую для себя дистанцию можно на сайте «RussiaRunning».