Пермский марафон 2025. Полная программа главного спортивного события города

В этом году Пермский марафон соберёт бегунов из пяти стран мира. Впервые к участию присоединились спортсмены из Кении, известных своими сильными позициями в мировой лёгкой атлетике. Регистрация на детскую дистанцию 1 км (для ребят 5−10 лет), а также на забег на 5 км уже завершена. При этом соревнования обновили собственный рекорд по географии — заявки поступили из 442 городов.