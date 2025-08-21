На Красном Пути в Омске демонтируют знаменитый ресторан Rostics

Территорию вокруг ликвидируемого строения огородили для безопасности. По информации портала superomsk.ru, демонтаж каркаса завершат к вечеру пятницы — 22 августа. Что появится на месте легендарного заведения — пока неизвестно. Отмечается, что разбор здания начался после судебных разбирательств о признании постройки самовольной. Их удовлетворили во второй половине 2023 года. Затем был инициирован процесс расторжения договора аренды земли.