Григоренко рассказал о важности цифровизации в городах

Григоренко: цифровизация позволяет сделать города безопасными.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Цифровизация является одним из инструментов, который позволяет сделать города безопасными, сообщил журналистам вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

Григоренко подчеркнул, что цифровизация на сегодняшний день является сервисом, который помогает сделать жизнь в городах не только лучше, но и проще.

«Что касается жизни в городах, мы уже давно привыкли к тому, что цифровизация — это прежде всего “Умный город”, что город должен быть не только комфортным, что в городе не только должно нравиться жить, но и, прежде всего, город должен быть безопасным. Цифровизация — это как раз один из инструментов, который позволяет сделать город безопасным», — сказал вице-премьер.

