Григоренко рассказал о важности цифровизации в городах

«Что касается жизни в городах, мы уже давно привыкли к тому, что цифровизация — это прежде всего “Умный город”, что город должен быть не только комфортным, что в городе не только должно нравиться жить, но и, прежде всего, город должен быть безопасным. Цифровизация — это как раз один из инструментов, который позволяет сделать город безопасным», — сказал вице-премьер.